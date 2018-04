Öffentliche Generalprobe der Berliner Philharmoniker im Markgräflichen Opernhaus

Am Samstag, 21. April, ab 10 Uhr, werden an der Theaterkasse, Opernstraße 22, kostenlose Eintrittskarten für die öffentliche Generalprobe des Europakonzerts der Berliner Philharmoniker ausgegeben. Die Generalprobe findet am Montag, 30. April, um 18 Uhr, im wiedereröffneten Markgräflichen Opernhaus statt. Damit möglichst viele Klassikfans eine Chance auf die Generalprobe bekommen, werden pro Person nur jeweils zwei Karten ausgegeben.