Pegnitz: Dreistöckiges Haus steht in Flammen - Polizei muss Bewohner samt Baby wecken

Großbrand am Morgen: In Pegnitz im Kreis Bayreuth steht ein Wohn- und Geschäftshaus in Flammen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken meldet, versuchen seit den frühen Morgenstunden am Dienstag den 5. Februar Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Pegnitz und Umgebung ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Pegnitz zu löschen.

Polizei weckt Säugling und andere Bewohner

Gegen 4 Uhr bemerkten Nachbarn einen Feuerschein in einer Wohnung im Dachgeschoss des dreistöckigen Gebäudes im Böllgraben und alarmierten die Feuerwehr. Weiter schreibt die Polizei, dass kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits offene Flammen aus dem Dach schlugen. Die insgesamt vier Bewohner des Hauses, darunter ein Säugling, wurden durch eine Polizeistreife teilweise geweckt und weitgehend unversehrt aus dem Gebäude gebracht. Die Löscharbeiten dauern immer noch an.

Die Brandursache und der Schaden sind noch völlig unklar. In dem Gebäude ist lediglich das Dachgeschoss bewohnt, in den unteren Stockwerken sind Geschäfte und Arztpraxen untergebracht. Darin hielten sich beim Ausbruch des Feuers keine Personen auf. Ein 75-jähriger Bewohner wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.