Bayreuth vor 49 Minuten

Wellness

Neues Dampfbad in Bayreuth: Lohengrin Therme öffnet wieder am Donnerstag

Besucher der Lohengrin Therme in Bayreuth dürfen sich auf eine Neuerung freuen. Am Donnerstag (4.07.2019) öffnet die Therme wieder mit neuem Dampfbad. Die Arbeiten daran werden aber voraussichtlich erst am 19. Juli abgeschlossen sein.