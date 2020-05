Große Neuigkeiten für alle Autokino-Fans: Am Volksfestplatz eröffnet am Freitag (22. Mai 2020) ein neues Autokino in Bayreuth, das kündigt das Cineplex Bayreuth an.

Rund 300 Autos finden vor der 60 Quadratmeter großen Leinwand Platz. Der Ton wird direkt über das Autoradio übertragen. Nostalgisches Autokino-Feeling ist somit gesichert!

Tickets und Preise

Das Ticket für ein Auto mit zwei Erwachsenen und mit maximal zwei im gleichen Haushalt lebenden Kindern bis 17 Jahre kostet 24 Euro. Tickets für das Autokino Bayreuth sind ausschließlich online erhältlich. Den Link zu den Tickets finden Sie hier. Bitte beachten: Es müssen pro Auto zwei Tickets ausgewählt werden. Pro Buchung ist somit nur ein Auto möglich. Der Ticket-Code sollte auf dem Handy gespeichert werden.

Das Programm - die ersten Filme stehen schon fest

Am Freitag startet das Autokino mit den "Känguru-Chroniken" und am Samstag folgt die Komödie "Das perfekte Geheimnis." Das Programm soll dann Woche für Woche erweitert werden. An Sonntagen soll es nachmittags auch ein Familienprogramm geben. Diesen Sonntag läuft mit "Die Eiskönigin 2" das erste Highlight für Kinder. Das aktuelle Programm finden Sie hier.

Snacks und Getränke

Wie bei einem ganz normalen Kinobesuch wird es Essen und Getränke vor Ort zu kaufen geben. Auch eine Online-Vorbestellung ist möglich. Für jeweils 9,50 Euro gibt es ein Popcorn- und ein Nacho-Menü zu kaufen. Das Mitbringen von eigener Verpflegung ist nicht erlaubt.

Corona-Maßnahmen

Auch im Autokino gilt die strenge Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen. Der Ticket- und Snackverkauf läuft kontaktlos ab und auch für den Toilettenbesuch gibt es klare Hygienevorschriften. Außerdem müssen folgende Maßnahmen beachtet werden:

Autoscheiben dürfen nur ein paar Zentimeter geöffnet werden.

Es dürfen maximal zwei Personen in einem Auto sitzen. Die einzige Ausnahme bilden Familien mit eigenen Kindern.

Cabrios sind zugelassen, müssen aber die Abdeckung geschlossen halten.

Das Auto darf nur im Notfall oder zum Toilettenbesuch verlassen werden - hierfür wird ein Mund-Nase-Schutz benötigt.

Alle weiteren Informationen zum Autokino in Bayreuth finden sie auf der Website.

Am vergangenen Samstag eröffnete bereits ein neues Autokino am Airport Nürnberg: Die Tickets für die ersten Vorstellungen waren nach kurzer Zeit ausverkauft.