Bayreuth vor 46 Minuten

Umbau

Neuer Pausenhof für Bayreuther Schüler: Freude über vorgezogenes Weihnachtsgeschenk ist groß

Die Stadt Bayreuth investierte in den vergangenen Monaten 685.000 Euro in die Erneuerung der Kanalisation und die Umgestaltung des Schulhofs der Luitpoldschule. Seit Donnerstag ist er nun endlich in Benutzung.