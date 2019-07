Neue Post-Filiale in Bayreuth öffnet im Herbst - lange Suche damit beendet

Knapp drei Jahre nach der Schließung der Post im Grunaupark in Bayreuth öffnet eine neue Filiale in Aichig. Das teilt die Stadt mit. Die Deutsche Post wird ab Ende September wieder ihre Dienste im Stadtteil anbieten.

OB: "Unverzichtbarer Teil der Wohn- und Lebensqualität"

Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe hatte sich an die Niederlassungsleitung in München gewandt und darauf hingewiesen, dass die Post für die Bevölkerung in Aichig und Grunau ein unverzichtbarer Teil der Wohn- und Lebensqualität ist. Zugleich wurde der Deutschen Post die Unterstützung der Stadt bei der Suche nach einem Kooperationspartner angeboten. Trotz umfangreicher Bemühungen konnte nach der Schließung aber kein geeigneter Betreiber gefunden werden.

Oberbürgermeisterin Merk-Erbe wurde nun von der Deutschen Post informiert, dass zum 24. September in Aichig wieder Postdienstleistungen gewährleistet sind. Als Kooperationspartner wird das Geschäft von Andreas Ferber im Grunaupark genannt. Im Stadtteil Aichig/Grunau wohnen rund 1.600 Menschen.