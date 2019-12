Metzgerei Wehrfritz in Pottenstein könnte schließen: Die Metzgerei in Pottenstein im Landkreis Bayreuth ist aktuell im Eingangsbereich des Norma Marktes ansässig. Doch damit könnte bald Schluss sein: Der Discounter zieht im nächsten Jahr von seinem Standort im Mariental hoch in die Nähe der Erlebnisfelsen in Pottenstein. Damit wird Norma zu einem unattraktiven Standort für die Metzgerei Wehrfritz, erklärt deren Inhaber Peter Wehrfritz gegenüber inFranken.de. Kunden würden dann für ihre Einkäufe eher nach Gößweinstein fahren, denkt der Metzgermeister.

Es gibt noch kleine Hoffnung für die Metzgerei Wehrfritz

In das Norma-Gebäude zieht höchstwahrscheinlich die Bierabfüllung einer Bayreuther Brauerei, die dem Vermieter gehört, so Wehrfritz. "Das ist nicht interessant für mich." Doch es gibt Hoffnung: Findet der Vermieter innerhalb der nächsten vier Wochen noch einen anderen Supermarkt, der in das Gebäude einzieht, könnte auch die Verkaufstheke der fränkischen Familien-Metzgerei bestehen bleiben. Sei dies jedoch nicht der Fall, müsse die Filiale von Wehrfritz in Pottenstein nach 13 Jahren schließen.

Auch die Metzgerei Popp in Bayreuth musste Ende November dichtmachen. Seit Jahren müssen alteingesessene Familienbetriebe in Franken schließen, bundesweit hat sich die Zahl der Fleischereien seit 1998 halbiert. Aber wie ist das Metzgerei-Sterben zu erklären?

Von ehemals drei Filialen der Metzgerei bleibt nur noch eine übrig

Bei der Filiale der Metzgerei Wehrfritz in Gößweinstein trat vor einem Jahr genau der gleiche Fall wie in Pottenstein ein: In das Gebäude der Verkaufsstelle zog ein Baumarkt, weshalb die Fleischerei nach 30 Jahren Betrieb ihren dortigen Laden schließen musste. Wenn die Filiale in Pottenstein schließt, gibt es die Metzgerei nur noch in ihrem Stammhaus in Muggendorf.