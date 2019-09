Getötete Tramperin Sophia Lösche: Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Im Prozess um den Mord an der getöteten Studentin Sophia Lösche aus Amberg forderte die Staatsanwaltschaft am Landgericht in Bayreuth lebenslange Haft wegen Mordes. Der Angeklagte habe mit ersten Schlägen mit einem Radmutternschlüssel eine gefährliche Körperverletzung begangen, wie der Bayerische Rundfunk (br) berichtet. Um das zu verdecken, habe er die 28-Jährige kurze Zeit später mit massiven Schlägen auf den Kopf erschlagen. Eine sexuelle Absicht des LKW-Fahrers sei nicht nachzuweisen gewesen, so die Oberstaatsanwältin, sie sei aber auch nicht widerlegt.

Zum Video "Mordprozess um Tramperin Sophia beginnt"

Es gebe viele Hinweise, dass der Halt in Sperbes einen sexuellen Grund hatte. "Sie gefiel ihm von Anfang an", sagt die Oberstaatsanwältin, man habe sich auf der Fahrt gut verstanden, es habe Probleme in seiner Ehe gegeben und auch die hohe Emotionalität beim Abstreiten einer sexuellen Komponente spreche dafür, beschrieb die Staatsanwaltschaft. Zum Tatgeschehen selbst folgt die Staatsanwaltschaft aber den Angaben des Angeklagten. Mit den ersten Schlägen sei er "aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur ausgerastet", weil Sophia einen Annäherungsversuch abgelehnt habe. Dann habe er zehn Minuten außerhalb des LKW verbracht und anschließend Sophia weitere massive Schläge versetzt. Dabei sei es ihm darum gegangen, sich zu schützen und nicht für die vorangegangenen Schläge zur Rechenschaft gezogen zu werden, so die Oberstaatsanwältin.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft: "Sophie war nicht rettbar."

In Richtung der Nebenklage und der Verteidigung sagte die Oberstaatsanwältin deutlich: "Sophia war nicht rettbar". Weder sie selbst noch die Polizei würden eine Mitschuld tragen. Sophia habe sich zwar in eine potenziell gefährliche Lage begeben, habe aber keine Hinweise auf sexuelles Interesse gegeben. Sie beantragte lebenslange Haft wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung.

Nach der Staatsanwaltschaft folgen noch die Plädoyers der Nebenklage, dem Anwalt von Sophias Eltern, der ebenfalls eine lebenslange Haftstrafe fordern wird, wie der br berichtet. Auch Sophias Bruder, Andreas Lösche will einen Schlussvortrag halten und die Verteidigung wird plädieren.

Lesen Sie hier eine Chronologie des Falles.