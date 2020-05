Mit 2,5 Promille über die A9: Lkw-Fahrer betäubt Zahnschmerzen mit Alkohol

Am Mittwochnachmittag (13.05.2020) fuhr ein Lkw aus Litauen in Schlangenlinien über die A9 bei Gefrees. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den auffälligen Fahrstil des Fahrers bei der Polizei Oberfranken, die darauf hin eine Streife der Hofer Verkehrspolizei losschickte.

Wie die Verkehrspolizei Hof berichtet, konnte sie den Fahrer des 40-Tonners in die nächste Raststätte abfahren sehen und direkt kontrollieren - zu Recht, denn ein Alkoholtest zeigte, dass der 39-Jährige 2,5 Promille im Atem hatte. Mit dem Alkohol habe er aber nur seine Zahnschmerzen betäuben wollen.

2,5 Promille - wegen eines abgebrochene Zahns

Wegen einen abgebrochenen Zahnes hatte der Fahrer wohl so starke Schmerzen, dass er zum Alkohol griff. Seinen Führerschein musste der Litauer sofort abgeben, außerdem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizeibeamten vermittelten dem 39-Jährigen für die Behandlung seines schmerzenden Zahns an einer Zahnarzt in Hof.