Meth-Labor in Oberfranken: Die Polizei nahm am Dienstag (30.07.2019) ein Drogenlabor in der Bayreuther Innenstadt hoch. Am darauffolgenden Tag wurde ein 31-Jähriger festgenommen. Der Mann soll Amphetamin und Methamphetamin produziert und verkauft haben. Das berichtet die Polizei.

Methamphetamin: Polizei findet Drogen-Labor in Bayreuth

Am Vortag hatten die Beamten in seiner Wohnung in der Bismarckstraße zahlreiche Utensilien, Gefäße, Chemikalien und Kochgeräte gefunden, die zur Herstellung von Methamphetamin und Amphetamin benutzt wurden. Außerdem vermuten die Ermittler, dass der 31-Jährige mit den Drogen handelte. In Oberfranken war Chrystal Meth in einem Überraschungsei gefunden worden.

Spezialisten im Einsatz: Sondergruppe untersucht Meth-Labor

Für die Untersuchung und Sicherstellung der Chemikalien waren zusätzlich Spezialisten der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes aus München im Einsatz.

Gegen den 31-Jährigen liegt ein Untersuchungshaftbefehl wegen Besitz einer nicht geringen Menge Amphetamin und Methamphetamin vor. Die Ermittlungen der Kripo und der Staatsanwaltschaft dauern an.