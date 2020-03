Mehr als 200 Einbrüche in Franken und der Oberpfalz: Polizei überführt professionelle Bande

Zwischen April 2017 und Oktober 2018 brachen Unbekannte mehr als 200 Mal in Firmen in Franken und der Oberpfalz ein, berichtet die Polizei. Betroffen waren unter anderem Unternehmen in Hof, Bayreuth, Würzburg, Regensburg und Weiden. Meist wurde in mehrere Firmen gleichzeitig eingebrochen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und kam so einem 36-Jährigen aus Rumänien auf die Spur.

Polizei verhaftet Bandenmitglied - und findet wichtige Beweise

Im Frühjahr 2019 übernahm die Staatsanwaltschaft Hof und die Kripo Oberfranken die Ermittlungen. Nach und nach fanden die Ermittler heraus, wie die Bande strukturiert ist, Tatorte konnten zugeordnet werden.

So nahmen Polizisten im September 2019 ein Bandenmitglied in Goch am Niederrhein fest. In dessen Wohnung konnten wichtige Beweismittel sichergestellt werden.

Zum Video "Waffenscheine in Deutschland: Was darf ich mit einem kleinen, was mit einem großen Schein?"

Im Oktober 2019 weiteten die Ermittler ihre Untersuchungen bis nach Calarasi in Rumänien aus. Sie bekamen auch Unterstützung von der örtlichen Polizei und durchsuchten insgesamt acht Objekte. Dabei konnten die Polizisten Beweismittel und Diebesgut aus Deutschland sicherstellen.

Mittlerweile konnten die Polizisten den 46-jährigen Hauptverdächtigen aus Rumänien ermitteln und festnehmen. Auch konnten die restlichen Bandenmitglieder identifiziert werden. Gegen acht Bandenmitglieder liegen Haftbefehle vor, sechs von ihnen sitzen bereits im Gefängnis in Deutschland. Die zwei anderen Tatverdächtigen sind bereits wegen eines Verfahrens in Haft und warten auf ihren Folgeprozess. Vier weitere Bandenmitglieder befinden sich mittlerweile auch in Untersuchungshaft. Die zwei übrigen Bandenmitglieder wurden in Rumänien festgenommen und werden in den nächsten Monaten nach Deutschland ausgeliefert.

Beute bei Einbrüchen: Wert von 250.000 Euro

Nach Polizeiangaben erbeutete die Bande bei ihren Einbrüchen Gegenstände im Gesamtwert von rund 250.000 Euro und verursachte eine Sachschaden von fast 400.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft dauern voraussichtlich noch mehrere Monate an.