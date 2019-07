"Mayors for Peace": Bayreuth setzt ein Zeichen gegen Atomwaffen

Bayreuth ist jetzt Mitglied im Netzwerk "Mayors for Peace": Bayreuth ist dem Städtenetzwerk "Mayors for Peace" beigetreten. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die sich insbesondere für eine atomwaffenfreie Welt einsetzt. Die Beitrittserklärung der Stadt wurde bereits an den Oberbürgermeister der japanischen Stadt weitergeleitet. Die Organisation wurde 1982 vom Bürgermeisters von Hiroshima gegründet.

Auch im neuesten Zukunftsatlas schneidet die Stadt Bayreuth positiv ab. Sie liegt auf dem 50. Platz in ganz Deutschland.

Rund 300 Städte setzten am Montag, den 08. Juli, ein sichtbares Zeichen gegen Atomwaffen. So auch die Oberbürgermeisterin von Bayreuth Brigitte Merk-Erbe. "Die nuklearen Abrüstungsbemühungen befinden sich in einer Krise. Umso wichtiger ist es, dass rund 300 Städte heute Flagge zeigen für eine atomwaffenfreie Welt."