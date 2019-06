Marktschreier-Spektakel in Bayreuth: Veranstalter verspricht mögliche "Sensation"

Von Donnerstag, den 27.06.2019 bis einschließlich Sonntag, den 30.06.2019 heißt Bayreuth die besten und lautesten Marktschreier aus Deutschland willkommen. Und dann geht es wieder richtig laut her.

Zu den Gästen zählt unter anderem der amtierende deutsche Meister "Wurst-Achim". Gegen ihn antreten werden der "holländische Blumenkönig" und zum ersten Mal in der Marktschreiergeschichte wird eine Frau zeigen, was sie drauf hat. "Eine Sensation bahnt sich an", erklärt der Veranstalter. Mit "Blumen-Angie" kann eine Frau eine Männer-Domäne durchbrechen und als Siegerin vom Platz gehen.

Ebenfalls in Bayreuth: Ende Juli beginnen - wie jedes Jahr - die Bayreuther Festspiele 2019: Infos, Hintergrund und Neuigkeiten gibt es hier

Diese Marktschreier sind in Bayreuth vertreten

Wurst-Achim : das lauteste Lebewesen und amtierender deutscher Meister

das lauteste Lebewesen und amtierender deutscher Meister Aal-Ole: das Original vom Hamburger Fischmarkt mit einem riesigen Angebot

das Original vom Hamburger Fischmarkt mit einem riesigen Angebot Käse-Maxx : der jüngste Marktschreier der Republik

der jüngste Marktschreier der Republik Gewürze-Uwe: mit internationalen Gewürzen aus aller Welt

mit internationalen Gewürzen aus aller Welt Matjes Liana: mit tollen Fischspezialitäten

mit tollen Fischspezialitäten Der holländische Blumenkönig: mit unzähligen Blumen und Gartenpflanzen

mit unzähligen Blumen und Gartenpflanzen Naschkram Ben: mit einer großen Auswahl an Süßwaren und Schokolade!

mit einer großen Auswahl an Süßwaren und Schokolade! Zwiebel-Ruud: Extra aus den Niederlanden mit Tausenden von Blumenzwiebeln im Gepäck

Bayreuther Festplatz: Essen und Trinken kommen nicht zu kurz

Für das leibliche Wohl sorgen Getränke- und Imbissstände, wie z. B. münsterländische Spezialitäten vom Schwenkgrill, Spezialitäten von der Waterkant in großer Vielfalt, süßliche und herzhafte Crêpes, frische Pommes und viele weitere Leckereien. Ein Kinderkarussell sowie ein kleiner Krammarkt runden die Veranstaltung ab.

Am Donnerstag (27. Juni), wenn um 11 Uhr die Eröffnung stattfindet, gibt es außerdem ein originales "Marktschreier Frühstück" - alle Gäste dürfen sich auf Wurst, Käse, frischen Matjes und Freibier freuen.