Marke ?medi? mit doppelter Auszeichnung

Gleich zwei Preise konnte die medi GmbH & Co. KG bei der Verleihung des German Brand Award 2018 gewinnen. Für eine herausragende Markenführung wurde das Unternehmen mit einem Winner-Award in der Klasse ?Excellence in Branding? ausgezeichnet. Zudem wurde medi zusätzlich in der Kategorie ?Industrie Excellence in Branding ? Health & Pharmaceuticals? prämiert.

Das Unternehmen konnte dabei seine Erfolgsserie fortsetzen, da bereits in den Jahren 2016 und 2017 jeweils ein German Brand Award gewonnen wurde. Innerhalb des Unternehmens wird viel Wert auf das persönliche Engagement sowie die Fähigkeiten jedes Einzelnen gelegt. Familiärer und offener Umgang gehören ebenso zu den Handlungsgrundlagen, wie die Kommunikation mit Zielgruppen auf Augenhöhe.

Wir gratulieren auf diesem Wege ganz herzlich!