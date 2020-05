Die Bergwacht hat einen vermissten Mann aus Oberfranken im Allgäu gefunden. Dass der 53-Jährige aus Bayreuth verschwunden war, fiel gegen 21 Uhr am Freitagabend (15. Mai 2020) auf.

Er befand sich auf Montage in Schwaben und war nicht mehr per Telefon erreichbar. Laut Angaben der Familie benötigte er medizinische Hilfe. Die Ermittlungen der Polizei führten zur Erkenntnis, dass sich der 53-Jährigen womöglich im Bereich des "Säuling-Gipfels" im Schwangau aufhielt. Der "Säuling" ist ein Berg in den Ammergauer Alpen an der deutsch-österreichischen Grenze und zählt zu den Zweitausendern.

Bergwacht findet unterkühlten Mann aus Bayreuth

Mit einem Hubschrauber inklusive einer Wärmebildkamera begann die Suche im Gebirge. Gegen Mitternacht konnte der mittlerweile bewusstlose Mann aus Bayreuth ausfindig gemacht werden. Die Witterung machte den Rettungskräften allerdings einen Strich durch die Rechnung: Der Polizeihubschrauber musste aufgrund aufziehenden Nebels abdrehen.