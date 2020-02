Am Samstagmorgen (08.02.2020) gegen 7.25 Uhr onanierte ein 36-Jähriger vor einer Frau im Zug von Nürnberg nach Hof. Das berichtet die Polizei. Dank der guten Beschreibung des Opfers wurde der Mann am Bahnsteig in Bayreuth gestellt.

Alkoholtest ergibt: Exhibitionist hatte 2,48 Promille

Dem Täter wurde Blut abgenommen, am Samstagmorgen hatte der 36-Jährige rund 2,48 Promille. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren, so die Polizei.