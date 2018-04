Maisels Weissbierfest 2018: Internationale Größen kommen nach Bayreuth

Das Maisel's Weissbier Fest 2018





Bonnie Tyler und Nazareth heizen Bayreuth ein





Der Maisel's FunRun 2018



Aus einer 100-jährigen Geburtstagsfeier im Jahr 1987, entwickelte sich eines der bekanntesten Feste in ganz Oberfranken, welches mittlerweile auch weit über die Grenzen Bayreuths bekannt ist. Vom 3. bis 6. Mai strömen wieder zehntausende Besucher auf den Brauereihof, wo sonst die LKW der Brauerei Maisel beladen werden. Das Besondere an dem Fest? - Es kostet keinerlei Eintritt, trotz der weltbekannten Acts, so Organisator Georg Oberst, denn es soll ein Dankeschön an alle Kunden sein.Bereits am ersten Tag der Veranstaltung wird ordentlich losgelegt. Die legendäre Unifete wird zuerst vom Gipfelstürmer DJ Team angeheizt, bevor Ballermann-Bekanntheit und Entertainer Mickie Krause das Zepter übernimmt. Der Tag darauf steht dieses Jahr erstmals nicht unter dem Motto "Covernight". Stattdessen werden auch hier Nachwuchskünstler und bekannte Sänger aus der Musikszene ihr Bestes geben. Mit der Bamberger Bad SoulJam, dem jungen Singer-Songwriter Jonas Monar und dem bekannten Electropop-Duo Glasperlenspiel, wird das Festgelände wieder in eine Konzertarena verwandelt.Der Samstag wird wieder ganz unter dem Motto "Rock & Pop Classics" laufen. Hierfür konnten die Veranstalter zwei weltbekannte Künstler gewinnen: Die schottische Hardrockband Nazareth und die Legende mit der rauchigen Stimme - Bonnie Tyler. Mit ihren berühmtesten Hits werden sie für ordentlich Stimmung sorgen.Der letzte Tag des Festes ist wie immer der Familien- und Sporttag und trifft auch dieses Jahr wieder auf große Resonanz. Der Maisel's FunRun ist bereits seit Monaten ausgebucht. An die 3 500 Teilnehmer werden sich auf einem Rundkurs durch Bayreuth beim Viertel- oder Halbmarathon, dem neuen AOK-Fitnesslauf oder dem KNAX Kinder- und Bambinilauf untereinander messen. Nach den Läufen wird für die Kinder eine Spielstraße mit Hüpfburg, Kinderschminken und vielem mehr geboten, während die Erwachsenen am letzten Tag in Dirndl und Lederhose den "Alm-Abtrieb" feiern, natürlich in alter Tradition mit der Maisel's Weisse Hausband, den Troglauern und ihrer Heavy Volxmusic.Für das leibliche Wohl werden zahlreiche Bayreuther Imbissbetriebe sorgen. Von Bratwürsten, Steak und Döner bis zu Pizza und Burger, ist alles geboten. Auch wird es neben dem Bierausschank wieder eine Bar mit Cocktails geben, diesmal an neuem Standort direkt neben dem Eingang.Festorganisator Georg Oberst ist stolz auf seine Truppe. Nur durch den Einsatz zahlreicher Brauerei- Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Abteilungen sei dieses Fest überhaupt in dieser Dimension möglich, denn jeder hilft bei Aufbau, Ausschank und Aufräumarbeiten.