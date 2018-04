Literatur im Gespräch

13.12.2017 | 14.30 ? 16 Uhr

In Fortsetzung der Reihe ?Literaturnobelpreisträgerinnen? wird die Weißrussin Swetlana Alexijewitsch vorgestellt, der der Preis im Jahre 2015 verliehen wurde.

Die Teilnehmer/innen lesen Abschnitte aus den Werken vor, kommen mit darüber ins Gespräch und versuchen nachzuempfinden, was ihre Texte so besonders macht. Informationen über die Biografie, die jeweilige Zeitgeschichte und andere Werke der Schriftstellerin runden den Nachmittag ab.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth