Lidl-Markt in Bayreuth wird umgebaut: Ab Samstagnachmittag (11. Januar 2020) um 14 Uhr stehen Lidl-Kunden in der Nürnberger Straße vor verschlossenen Türen. Die Discounter-Filiale wird modernisiert, erklärt Philipp Voigt als Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Eggolsheim.

Angebot bei Bayreuther Lidl wird neu geordnet: Mehr Backwaren im Discounter

Der Umbau werde drei Wochen dauern, sagt Voigt. Dabei soll unter anderem eine Wand entfernt werden, anschließend wird das Angebot im Markt neu sortiert.

"Da frisches Obst und Gemüse für uns von großer Bedeutung sind, platzieren wir diesen Bereich künftig direkt am Eingang", so der Immobilienleiter. Durch diese Maßnahmen werde Platz für eine neue Backnische geschaffen, die im laufenden Filialbetrieb fertiggestellt werden soll. Ab Ende März erhalten die Kunden dann eine größere Auswahl an Backwaren in der Bayreuther Lidl-Filiale.

