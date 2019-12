Pottenstein vor 48 Minuten

Ewige Anbetung

Lichterprozessionen in der Fränkischen Schweiz: Feuerspektakel auf den Felsen rund um Pottenstein

Das beliebte Lichterfest in Pottenstein findet auch im Jahr 2020 am Dreikönigstag, den 6. Januar, statt. Zehntausend Besucher werden erwartet, um sich die Lichterprozession zur Ewigen Anbetung anzusehen. Doch in den Wintermonaten gibt es noch weitere Lichterfeste in der Fränkischen Schweiz.