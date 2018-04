Lernstudio im Mai

Neben den EDV- und Sprach-Lernprogrammen werden Ihnen im Lernstudio monatlich Veranstaltungen in Form von Vorträgen und Workshops angeboten, die Ihnen praktisches Wissen rund um das Thema Leben, Lernen und Arbeiten vermitteln. Das Plus für Sie!

iPhone & iPad: Apple Smartphone-/Tablet-Kurs für Anfänger I

Freitag, 04.05.18, 10:30 ? 12:30 Uhr



?Apple ID, Home Button, App Store, Apps installieren ? da versteh ich nur Bahnhof!? Wir vermitteln Ihnen die absoluten iOs-Basics: Grundlegende Bedienung, Funktionen und Einstellungen Ihres Apple iPhones oder iPads (Smartphone und Tablet von Apple). Wie melde ich mich im freien WLAN an? Wie werden Apps heruntergeladen und installiert? Wie bediene ich bestimmte Apps? Voraussetzung: Das Gerät muss mit einer Apple-ID (max.mustermann@icloud.com) eingerichtet und das Passwort bekannt sein. Die Kursplätze sind begrenzt, bitte rechtzeitig anmelden.

Max. Teilnehmerzahl: 6

Leitung: Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.)

Gebühr: 7 /5 EURO mit gültigem Bibliotheksausweis

Anmeldung bis 02.05.2018

Basics im Internet: Surfen, Suchen, Seiten Speichern

Samstag, 05.05.18, 10:15 ? 14:45 Uhr

Ob Sie Restaurants, Reiseziele, Veranstaltungsinformationen, Produkte und Preise oder andere Daten suchen ? ein paar Klicks im Netz eröffnen Ihnen eine beinah unendliche Fülle an Antworten. Doch wie finde ich wirklich was ich suche? Wie speichere ich oft besuchte Seiten ab? In dieser Einführung möchten wir Ihnen mit einfachen Erklärungen helfen, sich besser im Internet zurechtzufinden. Sicherer Umgang mit Maus und Tastatur wird vorausgesetzt.

Referenten: Reiner Zahn (Fachkaufmann Marketing), Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.)

Gebühr: 12 /10 EURO mit gültigem Bibliotheksausweis

Anmeldung bis 02.05.18

WhatsApp-Anfängerkurs für Smartphones

Dienstag, 08.05.18, 16:30 -18:30 Uhr

Dienstag, 29.05.18, 10:30 -12:30 Uhr



In diesem Kurs lernen Sie die Kurznachrichten-App WhatsApp zu bedienen. Wie verschicke ich einfach Nachrichten, Emojis, Bilder, Videos und noch mehr? Welche Einstellungen sind wichtig, wie kann ich meine Nachrichten sichern, Kontakte hinzufügen, Gruppen-Chats erstellen oder die Video-Telefonie nutzen? (Für diesen Kurs benötigen Sie ein Smartphone mit Google-Konto, aktiver Sim-Karte und ausreichend Speicherplatz auf dem Gerät).

Max. Teilnehmerzahl: 8

Leitung: Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.)

Gebühr: 7,00 /ermäßigt 5,00 EURO

Anmeldung bis 02.05.18

Einführung Onleihe-App: eBooks und eAudios leihen und runterladen

Dienstag, 22.05.18, 17 -18:30 Uhr



Die digitale (Hör-)Bücherausleihe der Franken-Onleihe geht schnell und bequem, wenn man weiß, wie es geht! Deshalb zeigen wir Ihnen alles, was Sie benötigen und wissen müssen. Im Kurs erstellen wir gemeinsam eine Adobe-ID, laden die Onleihe-App herunter (Betriebssystem ab iOS 9.x und Android ab 4.4), binden Ihr Bibliothekskonto ein und zeigen Ihnen, wie man ausleiht, liest und hört. Sie benötigen ein Smartphone (mit Zugang zu Google Playstore bzw. iOs App Store), eine E-Mail-Adresse, auf die Sie im Kurs zugreifen können und einen gültigen Bibliotheksausweis.

Max. Teilnehmerzahl: 8

Leitung: Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.)

Gebühr: kostenfrei

Anmeldung bis 16.05.18.

Smart & mobil: Android Smartphone-/Tablet-Kurs für Anfänger I

Donnerstag, 24.05.18, 10:30 -12:30 Uhr



?Play Store, Apps und Homescreen? da versteh ich nur Bahnhof!? Wir vermitteln Ihnen die absoluten Android-Basics: Grundlegende Bedienung, Funktionen und Einstellungen Ihres Android-Smartphones oder -Tablets. Wie melde ich mich im freien WLAN an? Wie werden Apps heruntergeladen und installiert? Gerätebesitzer sollten bereits einen Google Konto eingerichtet haben. Die Kursplätze sind begrenzt, bitte rechtzeitig anmelden.

Max. Teilnehmerzahl: 6

Leitung: Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.)

Gebühr: 7 /5 EURO mit gültigem Bibliotheksausweis

Anmeldung bis 15.05.18

Smart & mobil: Android Smartphone-/Tablet-Kurs für Anfänger II

Freitag, 25.05.18, 10:30 -12:30 Uhr



Sie können Ihr Android-Smartphone oder -Tablet sicher bedienen (Kursinhalt Anfänger I) aber nutzen bisher nur wenige Funktionen? In diesem Android-Aufbaukurs lernen Sie neue Anwendungsmöglichkeiten kennen, z.B. das Versenden von Bildern per Mail, die Suche von Rezepten bis hin zum Umgang mit Fahrplänen, Navigation u.v.m. Wichtig ist das gemeinsame Ausprobieren ausgewählter Apps. Die Kursplätze sind begrenzt, bitte rechtzeitig anmelden.

Max. Teilnehmerzahl: 6

Leitung: Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.)

Gebühr: 7 /5 EURO mit gültigem Bibliotheksausweis

Anmeldung bis 15.05.18

Einführung in die Karten-App GoogleMaps

Dienstag, 29.05.18, 16 -18 Uhr



Lernen Sie die Karten- und Navigations-App von Google kennen: Reiseziele und sog. ?Points of Interest? suchen, Ziele speichern, Strecken berechnen und vergleichen, Zwischenstopps einplanen, Kartenausschnitte und Strecken zur Offline-Nutzung runterladen. So macht die Reiseplanung noch mehr Spaß.

Max. Teilnehmerzahl: 8

Leitung: Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.)

Gebühr: 7 /5 EURO mit gültigem Bibliotheksausweis

Anmeldung bis eine Woche vor Termin.

