Leichenfund in Oberfranken: Im Bayreuther Hofgarten ist am Mittwochmorgen (8. Januar 2020) eine Leiche gefunden worden. Passanten entdeckten den toten Mann gegen 8.30 Uhr in einem Gewässer und benachrichtigten die Polizei.

Der Hofgarten wurde im Zuge der polizeilichen Ermittlungen teilweise abgesperrt. Der Leichnam wurde inzwischen abtransportiert, wie Alexander Czech, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken, auf Nachfrage von inFranken.de mitteilte.

Einzelheiten zur Todesursache oder Identität des Toten liegen bislang nicht vor. Gegenwärtig befinden sich Einsatzkräfte der Polizei noch im Hofgarten und ermitteln vor Ort.