Lautstarker Streit in Bayreuth: Polizei sucht geklaute Kamera - und findet Drogen

In Bayreuth entbrannte laut Polizei am Mittwochnachmittag (18. Dezember 2019) am Luitpoldplatz ein Streit zwischen zwei Männern, der von der Polizei geschlichtet werden musste. Gegen beide Männer laufen nun Ermittlungen.

Streit um Kamera führt zu Polizeieinsatz

Grund für den Streit zwischen den beiden Männern war eine Kamera: Ein 26-Jähriger verständigte die Polizei, da er einem 21-Jährigen eine Kamera geliehen habe, der diese aber nicht mehr zurückgeben würde.