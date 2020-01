Lauter Knall in der Nacht: Geldautomat in Oberfranken gesprengt - Täter fliehen mit Roller

In den frühen Morgenstunden versuchten am Montag (13. Januar) bislang Unbekannte, den Geldautomaten einer Bankfiliale in Weidenberg zu sprengen. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Verdächtigen mit einem Motorroller. Die Polizei fahndet nach den Tätern und sperrte den Tatort weiträumig ab.

Gegen 3 Uhr kam es in der Commerzbank-Filiale in der Bahnhofstraße zu einem lauten Knall. Ersten Informationen nach flüchteten anschließend zwei dunkel gekleidete Personen aus der Bank und fuhren auf einem Motorroller in unbekannte Richtung davon. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.