Schwerer Unfall im Kreis Bayreuth: Mann fängt Feuer - mit Hubschrauber in Spezialklinik

Kleidung gerät in Brand





Mit dem Rettungshubschrauber in Spezialklinik



Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Abend gegen 20.20 Uhr auf der B22 im Bereich des Matzenberges in Eckersdorf bei Bayreuth. Ein 37-jähriger Mann aus Bayreuth fuhr mit seinem Kleinwagen von Eckersdorf kommend in Richtung Bayreuth. Aus noch nicht bekannten Gründen kam sein Fahrzeug in einer Kurve ins Schleudern und überschlug sich anschließend.Das total beschädigte Auto kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wollte gerade durch die geborstene Heckscheibe sein Fahrzeug verlassen, als das Fahrzeug Feuer fing und die vermutlich mit auslaufenden Benzin getränkte Kleidung in Brand steckte.Dabei erlitt der Fahrer schwerste Verbrennungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik überstellt werden. Zur Klärung des Unfalles wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Sachverständiger hinzugezogen. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Bundesstraße teilweise gesperrt.