Kreis Bayreuth: Zwei Kinder verletzt - 90-Jähriger übersieht entgegenkommendes Auto

In Speichersdorf im Landkreis Bayreuth kam es am frühen Freitagabend (23. August 2019) zu einem Verkehrsunfall. Ein 90-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei auf der Creußener Straße und wollte nach links in die Weidner Straße abbiegen. Er übersah das entgegenkommende Auto einer 46-Jährigen aus Speichersdorf, wodurch die beiden Autos zusammenprallten.

Im Auto der 46-Jährigen saßen außerdem ein siebenjähriges und ein achtjähriges Kind, die bei dem Unfall beide leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.