Kommunalwahl 2020 in Bayreuth: Hochrechnungen zeigen enges Rennen

Aktuelle Wahlergebnisse für Bayreuth im Überblick

Erste Hochrechnungen: Brigitte Merk-Erbe und CSU-Kandidat Ebersberger liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

SPDler Zippel knapp dahinter

Update 18.28 Uhr: Ebersberger, Merk-Erbe und Zippel vorne - knappes Rennen

Im Kampf um den Oberbürgermeisterposten der Stadt Bayreuth zeichnet sich ein knappes Rennen ab. Nach aktuellen Hochrechnungen liegt Brigitte Merk-Erbe bei 25,2 % und damit knapp hinter Thomas Ebersberger (CSU), der bei 26,4 % liegt. SPD-Kandidat Andreas Zippel folgt mit 22,7%. Der Kandidat der Grünen fährt nach den neuesten Hochrechnungen 12,8% ein.

Wahl in Bayreuth: Diese Kandidaten standen auf dem Zettel

In Bayreuth standen sieben Kandidaten zur Wahl: Thomas Ebersberger von der CSU, Klaus Wührl-Struller von den Grünen, die amtierende Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe von den Freien Wählern, Andreas Zippel von der SPD, Thomas Hacker von der FDP, Stefan Schuh von Junges Bayreuth und Dieter Meier von den Unabhängigen.

Merk-Erbe will erneute Amtszeit - erneute Stichwahl nötig?

Merk-Erbe strebt damit eine erneute Amtszeit an. Die Politikerin von den Freien Wählern wurde im Jahr 2012 als Oberbürgermeisterin gewählt und setzte sich damals gegen Michael Hohl von der CSU in der Stichwahl durch. Unterstützung erhielt sie 2012 von SPD und Grünen. Welche Themen ihr besonders am Herzen liegen, können Sie in unserem Artikel lesen.

Erste Ergebnisse zu anderen Regionen in Franken finden Sie in unserem Ticker.