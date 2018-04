Klettern in der Fränkischen Schweiz und dem Fichtelgebirge: Bayreuths Kletterspots im Überblick

Klettern in der Fränkischen Schweiz



Die Fränkische Schweiz oder das Fichtelgebirge ohne Klettern ist nicht vorstellbar. Kaum sind die Temperaturen wieder ein wenig gestiegen, tummeln sich die ersten Kletter-Begeisterten wieder an den Hängen und Wänden der fränkischen Gebirgsketten. Im Landkreis Bayreuth gibt es hierbei für jeden Klettertyp etwas - von Anfänger bis Fortgeschritten und vor allem für Freiluft-Liebhaber wie auch Kletterhallen-Gänger. Wir haben einige Klettermöglichkeiten in und um Bayreuth für euch zusammengestellt:Der Hochseilgarten in der Fränkischen Schweiz bieten Erwachsenen wie auch Kindern die Möglichkeit 11 Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu erklimmen. Brücken, Netze und Baumstämme fügen den Park in das felsige Gelände der Frankenjura. Auch kleinere Kinder oder Besucher ohne Klettererfahrung können sich hier ausprobieren. Ein extra Sicherungssystem sorgt dafür, dass sich junge Klettermeister nichts ausversehen aushängen.Schmidbergstraße 6, 91282 BetzensteinDer Hochseilgarten im Pottensteiner Ortsteil Weidenloh, bietet Groß und Klein eine Auswahl an 12 Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Nach dem Einweisungsparcour mit einem Trainer an der Seite, kann selbstständig im Hochseilgarten geklettert werden. Die verschiedenen Parcours sind je nach Höhe verschieden farblich gekennzeichnet. Eine Aufsicht ist immer zur Stelle, wenn man einmal nicht weiter weiß. Ein Kiosk bietet unterschiedliche Getränke und Speisen für die Stärkung nach dem Kletterabenteuer.Weidenloh, 91278 PottensteinSollte das Wetter einmal nicht mitspielen, bietet der Soccerpark in Pottenstein einen großen Indoor-Kletterwald mit vier Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ein versehentliches Aushängen der Sicherungsseile ist nicht möglich, somit können auch schon kleine Gäste ab vier Jahren sich am Klettern ausprobieren.Am Soccerpark 1 (Navi: Jägerstraße 2), 91278 PottensteinDienstag bis Freitag: 14 bis 22 UhrSamstag und Sonntag: 10 bis 22 Uhr(letzte Einweisung für den Klettergarten jeweils um 17 Uhr)Wer lieber ohne Sicherung in geringerer Höhe klettert, ist in Boulderhallen an der richtigen Stelle. In Betzenstein gibt es eine solche Halle, in der man sich nach Lust und Laune ausprobieren kann.Nürnberger Straße 10a, 91282 BetzensteinDienstag bis Freitag: 12 bis 20 UhrSamstag: 10 bis 20 UhrIn der Fränkischen Schweiz gibt es natürlich auch zahlreiche Hänge, welche sich für das selbstständige Klettern eignen. Profis finden hier eine große Auswahl an verschiedenen Kletterfelsen mit Topos. Auf der Website frankenjura.com finden sich zahlreiche Informationen zu verschiedenen Hängen und Kletterrouten, sowie eine stets aktuelle Sperrliste.Auf dem waldintegrierten Kletterpracours kann man leichte bis schwere Elemente überwinden, je nach persönlichem Geschmack und Mut. Nach einer gründlichen Einweisung kann man sich eigenverantwortlich in dem Gelände bewegen. Wackelige Brücken, Stege, Schlittenpartien und Tarzanswing fordern jeden Besucher heraus. Für die ganz kleinen Besucher ab 3 Jahren gibt es einen Little Fun Park. Gemeinsam mit den Eltern erlernen die jüngsten Kletterfreunde spielerisch das eigene Sichern, Bewegen und Motorik mit verschiedenen Elementen.Hauptstraße 23, 95493 BischofsgrünSamstag, Sonntag und Feiertage von 11 bis 18 UhrZiplines sind aus Kletterwäldern schon bestens bekannt. Hundert Prozent gesichert, geht es an Seilrollen Steilstrecken mit hohen Tempo den Berg hinab. So auch im Zipline Park am Ochsenkopf. 16 verschiedene Strecken sorgen für den Adrenalinschub. Baumplattformen auf über 20 Metern Höhe bieten Gelegenheit zum durchatmen. Nach ungefähr zwei Kilometern steiler Fahrt endet das Abenteuer an der Talstation Fleckl.Fleckl 13, 95485 WarmensteinachDas Kletterzentrum in Bayreuth ist einer der großen Kletteranlagen in Nordbayern und bietet auch Ausbildungsmöglichkeiten für das klassische Seilklettern. Verschiedene Routen wie auch große Boulderflächen laden zum Kletterspaß. Für alle, die lieber in die Kletterhalle gehen, ist hier eine gute Anlaufstelle für das gemeinsame Abenteuer in schwindelerregender Höhe.Schwabenstraße 27, 95448 BayreuthMontag bis Donnerstag: 15 bis 22 UhrFreitag: 15 bis 23 UhrSamstag: 11 bis 13 UhrSonntag: 11 bis 22 UhrDas wellundfit ist nicht nur ein Fitnessstudio, sondern bietet auch ausreichend Möglichkeiten zum Klettern. Die große Kletterhalle bietet das klassische Seilklettern aber auch Bouldern in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Auch kann man bei Bedarf Kletterkurse belegen.Weiherstraße 36, 95448 BayreuthMontag bis Freitag: 9 bis 22.30 UhrSamstag und Sonntag: 10 bis 18 Uhr