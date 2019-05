Klangtherapie 2019: Vier Tage lang Feiern in der Fränkischen Schweiz

"Techno. Liebe. Anarchie.": Diese drei Schlagworte zieren das Logo des 15. Klangtherapie-Festivals. Seit 16 Jahren wird an einem Augustwochenende mitten der fränkischen Schweiz gefeiert und getanzt. Vier Tage lang, vom 1. bis zum 4. August, zieht es jährlich mehr als 3000 Musikliebhaber aus ganz Deutschland nach Plankenfels, um bei elektronischer Musik und von Hand geschmückten Bühnen das Leben, die Liebe und die Freiheit zu genießen. Dafür steht das Festival nämlich laut den Veranstaltern: Freiheit und Liebe.

Klangtherapie 2019: Wann und Wo findet das Festival statt?

Gefeiert wird vom 1. bis zum 4. August2019 in Plankenfels, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Bayreurh in Oberfranken. Auf einer großen Wiese bei Scherleithen werden wieder die Technosounds aufgedreht und auf dem "Feld der Ehre" das Leben genossen. Die Gemeinde Plankenfels befindet sich mitten in der Fränkischen Schweiz.

Klangtherapie 2019: Das Programm

Das genaue Musikprogramm für das Festival 2019 steht noch nicht fest. Bisher ist die Rede von mehr als 70 DJs, Bands und Live-Acts. Gespielt wird überwiegend elektronische Musik. Die Musik wird Non-Stop laufen, dass heißt es wird keine Pausen geben, sondern durchgehende Musikbeschallung.

Neben dem musikalischen Programm werden auch Vorträge, Workshops und andere Aktionen angeboten. Es soll ein Massagezelt, einen Hängemattenpark und einen Familien-Campingplatz geben. Nebenbei gibt es noch Showeinlagen von Artisten und Feuerkünstlern.

Eine Liste aller bisher eingeplanten Aktionen finden Sie unter: www.klangtherapie-festival.de/programm

Klangtherapie 2019: Camping

Der Campingplatz des Festivals hat ab Donnerstag, dem 1. August 2019, ab 10 Uhr geöffnet. Er dient als Rückzugsort für die Festivalbesucher. Hier wird sich entspannt, gegrillt, getrunken und geschlafen.

Es wird auch einen eigenen Familiencampingplatz für Eltern und ihre Kinder geben.

Camper können zwecks Hygiene im dort fließenden Fluss baden oder eines der nahegelgenen Schwimmbäder aufsuchen.

Klangtherapie 2019: Anreise

Wer zum Festivalgelände mit dem Auto kommt, der muss an der A70 zwischen Bamberg und Bayreuth die Abfahrt Stadelhofen Richtung Hollfeld und Plankenfels nehmen. An der Gaststätte "Alte Eisenbahn", kurz vor Plankenfels, muss man Richtung Wadendorf abfahren. Rechts kommt ein Feldweg, der Sie direkt zum Festivalgelände führt.

Für alle Besucher, die kein Auto haben, bieten die Veranstalter Busshuttle an. Diese fahren von Bamberg, Bayreuth und Nürnberg aus.

Hinfahrten:

02.08.2018 - 14:00 - Bamberg - Klangtherapie

- Bamberg - Klangtherapie 03.08.2018 - 15:30 - Bamberg - Klangtherapie

02.08.2018 - 15:15 - Bayreuth - Klangtherapie

- Bayreuth - Klangtherapie 03.08.2018 - 16:30 - Bayreuth - Klangtherapie

02.08.2018 - 14:00 - Nürnberg - Klangtherapie

- Nürnberg - Klangtherapie 03.08.2018 - 16:00 - Nürnberg - Klangtherapie

Rückfahrten:

05.08.2018 - 18:30 - Klangtherapie - Bamberg

- Klangtherapie - Bamberg 05.08.2018 - 16:00 - Klangtherapie - Bamberg

05.08.2018 - 17:30 - Klangtherapie - Bayreuth

- Klangtherapie - Bayreuth 05.08.2018 - 19:30 - Klangtherapie - Bayreuth

05.08.2018 - 16:00 - Klangtherapie - Nürnberg

- Klangtherapie - Nürnberg 0 5.08.2018 - 19:30 - Klangtherapie - Nürnberg

Klangtherapie 2019: Tickets

Tickets gibt es sowohl im Online-Shop als auch bei örtlichen Kartenhäuschen (da wo Konzertkarten verkauft werden) oder in Forchheim bei Monkey Business Tattoo & in Hollfeld bei HITS. Ein Ticket kostet entweder 85 Euro (Standard-Option) oder 100 Euro (Weltverbesser-Option). Super Early Bird und Early Bird-Tickets sind bereits ausverkauft.

Wer sich sein Eintrittsticket anderes verdienen möchte, kann selbst Teil des Festivals werden und als Unterstützer teilnehmen. Hier können Sie sich für ein "Helferticket" bewerben.So hat jeder die Möglichkeit als Mitglied der Veranstalter-Crew ein Teil des Festivals zu werden.

Hier die offizielle Homepage des Festivals: www.klangtherapie-festival.de

