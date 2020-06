Tierquälerei in Oberfranken: Eine 49-Jährige bemerkte am Pfingstmontag (1. Juni) bei ihrer Katze starke Blutungen am Kopf. Der Tierarzt stellte fest, dass diese von einer Schusswunde kommen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 11.00 Uhr merkte die 49 Jahre alte Frau, dass ihre Katze stark am Kopf blutete. Sie brachte das Tier zum Arzt. Dieser stellte fest, dass die Verletzung von einer Schusswaffe stammen muss. Vermutlich kommt sie von einem Luftgewehr.

Katze könnte bleibende Schäden davongetragen haben - Polizei sucht Hinweise

Ob die Katze nachhaltige Schäden erlitten hat, ist noch unklar. Die Besitzerin konnte ihr Tier zunächst mit nach Hause nehmen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer am Pfingstmontag im Raum Bärnreuth bei Bad Berneck etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 0921/506 2230 melden.