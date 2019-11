Immer mehr Rentner auf Lebensmittel von Tafeln angewiesen - doch Großspenden sind oft Problem

Für Bayerns Tafeln sind Lebensmittel-Großspenden eine zunehmende Herausforderung. "Wir müssen immer wieder Spenden ablehnen", sagte der Logistikbeauftragte der bayerischen Tafeln, Manfred Schneider. Das betreffe vor allem Tiefkühlprodukte, für die es oft nicht genug Lagerplatz gebe.

In den vergangenen Jahren seien eigens fünf Verteilzentren im Freistaat eröffnet worden. Von dort aus holen kleinere Tafeln Ware ab. Häufig müssten sie dafür weit fahren, sagte Schneider. Manche Tafeln mehr als 100 Kilometer.

Hohe Kosten für Logistik der Tafeln

Für einen Kühltransporter mit fünf bis sechs Jahren Lebensdauer fielen Kosten von etwa 50.000 Euro an, sagte der Vorsitzende der bayerischen Tafeln, Peter Zilles. Auch Kühlhäuser- und schränke verursachten hohe Anschaffungs- und Energiekosten. "Die Logistik kostet ein halbes Vermögen", denn die Kühlkette dürfe nicht unterbrochen werden.