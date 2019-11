Feuerwehreinsatz in Oberfranken: Am Donnerstagabend (7. November 2019) sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr in den Steinweg im oberfränkischen Hollfeld (Kreis Bayreuth) geeilt. Gegen 20.45 Uhr wurden sie alarmiert, dass dort ein Mehrfamilienhaus brennt.

Brand in Hollfeld: Unklar ob Bewohner verletzt sind