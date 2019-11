Hollfeld vor 42 Minuten

Feuer

Dramatischer Brand in Oberfranken: Feuer bricht in Hausflur aus - mehrere Bewohner verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Hollfeld (Landkreis Bayreuth) ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Rauch und Flammen haben etwa 20 Bewohnern den Fluchtweg abgeschnitten. Mehrere Menschen wurden verletzt.