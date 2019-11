Hollfeld vor 1 Stunde

Feuer

Feuer und Rauch schneiden etwa 20 Hausbewohnern den Fluchtweg ab - mehrere Verletzte in Franken

In einem Mehrfamilienhaus in Hollfeld (Landkreis Bayreuth) ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Rauch und Flammen haben etwa 20 Bewohnern den Fluchtweg abgeschnitten. Mehrere Menschen wurden verletzt.