„Meine Praxistätigkeit wird nach 39 Jahren beendet.“ Diesen kurzen Satz hört man, wenn man in der Allgemeinpraxis Dr. Georg Uebel in Hollfeld anruft. Er bedanke sich bei all seinen Patienten für die jahrelange Treue.

Für Bürgermeisterin Karin Barwisch ist die Situation ein Schock: „Wir sind genauso überrascht wie die Patienten. Wir versuchen gerade herauszufinden, woran es liegt. Das Ganze ist bedauerlich und schade.“ Was das für die kleine Gemeinde bedeutet, wisse noch niemand. Fakt ist: In Hollfeld stehen jetzt zwei Arztsitze zu Verfügung.

Am Ende ist es seine eigene Entscheidung, so Barwisch weiter. Aber natürlich hätte sie sich mehr gewünscht, auch im Bezug auf die Zukunft von Hollfeld. Ob und wann die Praxis von Georg Uebel übernommen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Dr. Georg Uebel war für eine Anfrage nicht erreichbar.