Heinersreuth: Diebe brechen in Bäckerei ein und stehlen Tresor

Wie die Polizei berichtet, sind Diebe in eine Bäckereifiliale in Heinersreuth (Landkreis Bayreuth) im Ortsteil Altenplos in der Nacht auf Freitag eingebrochen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Diebe erbeuten Tresor

Zwischen Donnerstagabend (19.12.2019) um 18.00 Uhr und Freitagfrüh (20.12.2019) um 04.30 Uhr sind die Einbrecher über den Hintereingang in die Filiale in der Hauptstraße eingedrungen. Dort entwendeten sie aus einem Lagerraum einen Tresor mit Bargeld und entkamen im Anschluss unerkannt.

Im Zuge der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise:

Wer hat in der Nacht zum Freitag in der Hauptstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen?

Wer hat von dort ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen?



Zeugenhinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/5060 entgegen.