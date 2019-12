Giftköder in Bayreuth ausgelegt? Am frühen Sonntagmorgen (1.12.2019) ging ein Mann mit seinem Hund Gassi, berichtet die Polizei. Die beiden waren in der Moselstraße in Richtung Adlerweg unterwegs. Dann entdeckte der Hund einen Gegenstand auf dem Weg und fraß ihn. Wenig später war das Tier tot.

Hund tot - Polizei warnt alle Hundebesitzer in Bayreuth

Ein Tierarzt untersuchte den Hund. Womöglich ist er an einem Giftköder gestorben. Am Montag (2.12.2019) wendet sich die Polizei nun an alle Hundebesitzer: Sie sollen bitte darauf achten, ihre Tiere kein Futter fressen zu lassen, das auf Wegen liegt.

In Mittelfranken fahndet die Polizei ebenfalls nach einem möglichen Hundehasser. Der Köder war mit Rattengift versetzt.