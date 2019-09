Metallteile beschädigen Erntemaschine in Gefrees. Landwirt findet Fremdkörper im Maisfeld: Am Samstag (21. September 2019) wurde in Gefrees (Landkreis Bayreuth) die Erntemaschine eines Landwirts stark beschädigt. Schuld waren Metallteile, die in einem Maisfeld herumlagen. Dies berichtet die Polizei.

Landwirt hört lautes Krachen - Metallteile beschädigen Häcksler

Am Morgen häckselte ein 18-jähriger Landwirt aus Bad Berneck mit einem sogenannten Selbstfahrhäcksler ein Maisfeld an der Kreisstraße BT4 ab. Gegen 9.10 Uhr hörte der Landwirt plötzlich ein lautes Krachen, das aus seiner Maschine kam.

Auslöser waren Metallteile, die offensichtlich im Maisfeld deponiert wurden und den Maishäcksler stark beschädigten. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Schaden von rund 75.000 Euro aus und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Polizei bittet um Hinweise

Wer kann Angaben zu den Metallteilen machen? Das Feld befindet sich an der Kreisstraße BT4 kurz nach Gefrees in Richtung Wundenbach. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0921/506-2230 entgegen.

In Franken gab es in den vergangen Wochen bereits mehrere vergleichbare Fälle. Immer wieder wurden in Maisfeldern Metallteile gefunden, die Landmaschinen beschädigten - so beispielsweise erst am Wochenende auf einem Feld bei Neustadt an der Aisch (Mittelfranken).