Bayreuth vor 53 Minuten

Tierseuche

Gefährliche Blauzungen-Krankheit: Landratsamt in Oberfranken empfiehlt Impfung

Die gefährliche Blauzungen-Krankheit ist in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ausgebrochen. Nun reagiert auch ein Landratsamt in Oberfranken. In Bayreuth wird die Impfung empfohlen.