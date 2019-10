Der Textileinzelhändler G-fashion ist insolvent: Das dazugehörige Verfahren wurde am 1. Oktober 2019 am Amtsgericht Bayreuth eröffnet. Insgesamt sind drei Gesellschaften von der Antragsstellung betroffen: die G-fashion Goldberg GmbH, die Argo Textilfacheinzelhandel GmbH sowie die Arac GmbH. Das erklärt die PR-Agentur von G-fashion in einer Pressemitteilung.

Insolvenz von G-fashion: Mehrere Filialen in Franken betroffen

Die in Bindlach bei Bayreuth ansässige Unternehmensgruppe betreibt insgesamt zehn Filialen unter den Marken "G-fashion" und "G-point" in Coburg, Bayreuth, Erlangen, Schweinfurt, Regensburg und München sowie einen Lagerverkauf am Unternehmenssitz in Bindlach. Insgesamt beschäftigt der Modehändler derzeit rund 90 Mitarbeiter - vor einigen Monaten waren es noch knapp 200.

Für Kunden hätte das eingeleitete Insolvenzverfahren keine Auswirkungen, so die PR-Agentur. Der Geschäftsbetrieb läuft seit der Antragstellung weiter und soll fortgesetzt werden. Dagegen spricht jedoch, dass bekannt wurde, dass in Coburg einer der zwei betriebenen Filialen seit einiger Zeit auf einem Immobilienportal inseriert ist.

G-fashion arbeitet an Sanierungskonzept

Die Unternehmensgruppe hatte im Juli 2019 einen Antrag auf Eigenverwaltung gestellt. Grund hierfür waren Liquiditätsschwierigkeiten. Das Amtsgericht Bayreuth ordnete das vorläufige Verfahren in Eigenverwaltung an. Die G-fashion-Gruppe wird im Verfahren laut ihrer Agentur von mehreren Sanierungsexperten und Rechtsanwälten unterstützt.

In den vergangenen Wochen hat die Geschäftsführung die Kosten- und Erlösstruktur analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt, heißt es in der PR-Mitteilung. "Wir werden das Unternehmen auf die zukünftigen Herausforderungen ausrichten", erklären die G-fashion-Geschäftsführer Heike Goldberg und Orhan Arac. Ein Investorenprozess sei bereits eingeleitet worden.

