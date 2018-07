Flohmärkte in Bayreuth und Umgebung

Flohmärkte in Bayreuth Stadt



Flohmärkte sind nicht nur bei geübten Schnäppchenjägern beliebt, sondern auch bei jungen Menschen im Trend. Ob man nun Spaß am Feilschen hat, gezielt nach außergewöhnlichen Kuriositäten sucht, oder einfach entspannt zwischen den Verkaufsständen umherschlendern will - auf dem Flohmarkt kommt in der Regel jeder auf seine Kosten.Auch in Bayreuth und Umgebung kann man 2018 bei einigen Gelegenheiten seine Leidenschaft fürs Trödeln ausleben. Wir haben die Flohmärkte in Stadt und Landkreis zusammengetragen:Der Flohmarkt wird von der GEWOG in und für die Altstadt organisiert und richtet sich an alle Privatanbieter und flohmarktbegeisterten Besucher.Die Einnahmen aus den Standgebühren werden dabei regelmäßig einer vor Ort am Menzelplatz oder in der Altstadt tätigen karitativen Einrichtung gespendet.8. SeptemberMenzelplatz 8bei Frau Breßgott, Tel. 0921 896 20, petra.bressgott@gewog-bayreuth.deDer Bayreuther Herbstflohmarkt läuft im Großen und Ganzen genauso ab wie der Frühjahrsflohmarkt. Auch hier ist im Voraus keine Anmeldung erforderlich.15. - 16. SeptemberVolksfestplatz Bayreuth (Friedrich-Ebert-Straße 87)Beim Antik-Trödelmarkt in Gefrees darf keine Neuware verkauft werden. Dadurch soll der Markt seinen Trödel-Charme beibehalten. Laut Veranstalter Holger Fischer gibt es auf dem Markt normalerweise zwischen 30 und 50 Stände, an denen alles verkauft wird, was man sich so vorstellen kann. An die 400 Besucher ziehe der Markt je nach Wetterlage an.15. Juli, 12. August, 9. September, 14. Oktober und 10. NovemberFestplatz in Gefrees (Hauptstraße 4)Mail an fh95494@gmail.com