Ferienjobs in La Spezia: Noch sind Plätze frei

Die Ferienjobs werden in den Museen oder im Tourismusbereich der Stadt La Spezia angeboten. Die Unterbringung ist kostenlos, außerdem wird eine Vergütung gezahlt. Bewerbungen für die Sommerjobs müssen in deutscher und italienischer Sprache (Anschreiben und Lebenslauf) an das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration, Rathaus II, Dr.-Franz-Straße 6, 95445 Bayreuth, gerichtet werden. Für weitere Informationen steht die Stadt unter Telefon 0921 251765 zur Verfügung.