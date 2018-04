Fast 100.000 Euro Spenden für die Stadt Bayreuth

Die Stadt Bayreuth ist im vergangenen Jahr in ihrer Arbeit erneut in beachtlichem Umfang durch großzügige Spender unterstützt worden. Geld- und Sachspenden in Höhe von 96.326 Euro sowie weitere 2.500 Euro aus Sponsoring sind der Stadt 2017 zugeflossen. Hinter diesen Zahlen stehen rund 90 Einzelpersonen, Unternehmen sowie soziale und karitative Initiativen, die mit ihrem Beitrag unterschiedlichste Einzelprojekte unterstützt haben ? von Förderprojekten im Bereich der städtischen Flüchtlingsarbeit, der Schulen oder Kultur bis hin zur Arbeit in den städtischen Kindertagesstätten oder im Tiergehege Röhrensee.