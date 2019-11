Ihre Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in Augsburg kam ihnen von Anfang an viel zu groß vor. "Wir waren kurz davor, einen riesigen Fehler zu machen. Wir dachten: Boah, unser Wohnzimmer ist total leer. Wir brauchen einen Schrank, damit es gemütlicher wird", sagte Beck. "Wie dumm - wir hatten doch gar keine Dinge, um den Schrank zu füllen."

In Oberfranken gibt es das erste "Tiny House"-Dorf Deutschlands. Foto: Nicolas Armer/dpa Nicolas Armer (dpa)

Stattdessen haben sie sich dann für eine 17.000 Quadratmeter große Wiese entschieden, ein ehemaliger Campingplatz am Rande des oberfränkischen Dorfs Mehlmeisel mit knapp 1500 Einwohnern. Auf die Gegend sind sie zufällig gekommen, über eine Kleinanzeige im Internet.

Eigentlich sind die beiden richtige Großstadtkinder. Sie sind in Schwabing aufgewachsen, mitten in München. "Wir hätten uns von dem Geld natürlich auch eine Wohnung dort kaufen können", sagt Philipp Sanders. Eine halbe Million haben sie bislang in die Siedlung investiert. Allein 25.000 Euro steckten sie in ihr selbst gebautes Eigenheim mit Wasseranschluss, elektrischer Heizung und Wlan. "Aber wer will in die Großstadt, wenn er auch hier leben kann?", fragt Sanders und lässt den Blick über die weite Wiese schweifen.

Eine Märchen-Siedlung in Oberfranken?

Tatsächlich wirkt das Leben in der Siedlung ganz märchenhaft: Ordentlich geharkte Kiespfade verbinden die Holzhäuschen miteinander. In der Mitte reihen sich ein paar Stühle um eine Feuerschale. Etwas abseits, in einem Nomadenzelt mit Fußbodenheizung, treffen sich die 30 Bewohner donnerstags zum Yoga oder Singen. Im kommenden Jahr wollen sie Obst und Gemüse selbst anbauen, Hühner züchten und bald auch ein "Tiny House Café" eröffnen. Im Gemeinschaftshaus wird gerade eine große Küche eingebaut, vielleicht entsteht dort auch noch eine Bibliothek und eine Kreativwerkstatt.

Im Fichtelgebirge: Ein Dorf im Miniaturformat Foto: Nicolas Armer/dpa Nicolas Armer (dpa)

Ein eigenes Ortsschild hat die Siedlung schon. "Tiny House Village", prangt dort, darunter etwas kleiner "Kreis Mehlmeisel". Dass es trotzdem ein Privatgrundstück ist, vergessen viele, wie Philipp Sanders sagt und seufzt. Plötzlich kämen ganze Busse mit Neugierigen in Mehlmeisel an.

Für die Gemeinde ist die Siedlung ein "riesiger Gewinn", sagt Lothar Huber, Geschäftsleiter im Rathaus Mehlmeisel. Aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch für das Dorfleben. "Die Bewohner kaufen bei uns ein, engagieren sich in Vereinen und kommen auf Ideen, die Ältere nicht haben."

Ständig bekämen sie Anfragen von anderen Kommunen, erzählt Huber. Aus ganz Bayern, aber auch bis aus Norddeutschland. Coburg stellte vor kurzem zwei Grundstücke für Tiny Houses vor, am Stadtrand von Hannover wird schon an einer Siedlung getüftelt. Bei explodierenden Mieten und Wohnungsnot in Großstädten kommen die winzigen Häuschen gerade in die Mode.