Eröffnung der Bayreuther Festspiele 2019: Diese Prominenten laufen über den roten Teppich

Start der Richard-Wagner-Festspiele: Auf dem Grünen Hügel in Bayreuth herrscht wieder festliche Stimmung: Am Donnerstagnachmittag (25. Juli 2019) starten die Richard-Wagner-Festspiele. Neben zahlreichen prominenten Gesichtern werden auch tropische Temperaturen erwartet - im nichtklimatisierten Festspielhaus sicherlich eine Herausforderung. Dennoch sind die Tickets heiß begehrt und oft sehr schnell ausverkauft.

Bayreuther Festspiele: Kurzfristiger Ticketkauf und Liveticker

Allerdings gibt es auch diesmal wieder die Möglichkeit, mit etwas Glück kurzfristig letzte Tickets zu ergattern.

Für diejenigen, die nicht bei der Veranstaltung dabei sein können, gibt es doch noch eine Möglichkeit, die Eröffnungsfeier mitzuerleben.

Zum Video "Bayreuther Festspiele 2019 - Das Programm"

Prominente Gesichter bei Eröffnung: Merkel, Söder und Co.

Diese bekannten Gesichter werden bei der Eröffnung der Festspiele mit dabei sein:

Bundeskanzlerin Angela Merkel

Gesundheitsminister Jens Spahn

Kulturstaatsministerin Monika Grütters

Ministerpräsident Markus Söder

Franz Herzog von Bayern

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis

Schauspieler Michaela May und Udo Wachveitl

Eröffnung mit neu inszenierter Wagner-Oper

Das Programm startet am Donnerstag um 16 Uhr mit einer Neuinszenierung der Oper "Tannhäuser", die in drei Akten aufgeführt wird. Regisseur Tobias Kratzer inszeniert Wagners frühe Oper neu und bringt eine durchaus unterhaltsame, "teilweise witzige" Version auf die Bühne, wie Festspielleiterin Katharina Wagner am Vortag verriet.

"Tannhäuser": Spannungsfeld zwischen Hochkultur und Pionieren

Der russische Star-Dirigent Valery Gergiev übernimmt in diesem Jahr die musikalische Leitung des Stückes, Stephen Gould singt die Titelrolle. Im Fokus des Stückes stehe vor allem das Spannungsfeld zwischen kanonisierter, etablierter Hochkultur und der Avantgarde, wie der Regisseur vor der Generalprobe sagte.

Novum in der Geschichte der Festspiele: Auftritt im Freien

Zum ersten Mal in der Festspielgeschichte, die seit dem Wirken des Gründervaters Richard Wagner besteht, wird die Oper auch aus dem Festspielhaus hinaus nach draußen gebracht: Eine schwarze Dragqueen überbrückt die Zeit in der ersten Pause mit ihren Gesängen am Teich im Park.

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen bei den Richard-Wagner-Festspielen 2019

Auch in diesem Jahr werden die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Festspielhaus verschärft. Ein Zaun dient als Abgrenzung, es gibt Taschenkontrollen und vermehrte Polizeipräsenz. Für alle, die bereits eine Karte ergattern konnten, aber in diesem Jahr das erste Mal bei den Festspielen dabei sind, gibt es ein paar Tipps in unserem Festspielknigge.

Zum Video "Fünf spannende Fakten zu den Bayreuther Festspielen"

Geheimnis gelüftet: Inszenierung "Ring des Nibelungen"für 2020 geplant

Am Vortag der Eröffnung wurde bereits das gut gehütete Geheimnis gelüftet, wer im kommenden Jahr den neuen "Ring des Nibelungen" inszeniert. Festspiel-Chefin Wagner verkündete eine ziemliche Überraschung: Der 29 Jahre alte österreichische Regisseur Valentin Schwarz und der zehn Jahre ältere finnische Dirigent Pietari Inkinen sollen Wagners vierteiliges Opus magnum 2020 auf die Bühne bringen. Das Opernstück ist für die Geschichte der Festspiele von besonderer Bedeutung: Es bildete in drei Zyklen den Auftakt der ersten Aufführung der Festspiele am 13. August 1876.