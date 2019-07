Heinersreuther Forst in Flammen

Bereits am Donnerstag gab es dort einen Waldbrand

Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung

Waldbrand in Oberfranken: Am Freitagabend (26.07.2019) ist es im Heinersreuther Forst erneut zu einem Waldbrand gekommen. Bereits am Donnerstagabend hatte es dort gebrannt, berichtet NEWS5.

Wald in Flammen: Ist ein Wiederholungstäter am Werk?

Mehrere Feuerwehren mussten am Freitagabend zum Forst eilen, weil dort ein Waldstück in Brand geraten war. Wie schon am Abend zuvor brannte auch diesmal ein größeres Stück Boden.

Schon am Donnerstagabend war es dort zu einem Waldbrand gekommen. Zeugen meldeten ein Feuer zwischen Heinersreuth und Cottenbach, etwa 300 Meter neben der Kreisstraße BT14. In kurzer Zeit waren die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren zur Stelle und brachten die Flammen auf rund 300 Quadratmetern unter Kontrolle. In beiden Fällen ermittelt die Polizei mittlerweile wegen Brandstiftung.

