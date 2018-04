Energiedatenmanagement lohnt sich

47 Millionen Kilogramm CO 2 und 241 Millionen Liter Wasser hat die Stadt Bayreuth bei der Bewirtschaftung ihrer Gebäude von 2001 bis heute eingespart ? eindrucksvolle Zahlen, die im gerade veröffentlichten Energiebericht 2017 nachzulesen sind. Dieser wiederum findet sich zum Download auf der städtischen Homepage unter www.bayreuth.de.

Energie sparen rechnet sich: Der städtische Energiebericht 2017, der jetzt dem Bauausschuss des Stadtrats vorgelegt wurde, dokumentiert dies eindrucksvoll. 24 Schulen, zwei Rathäuser, drei Kindertagesstätten, das Hallenbad des Schwimmvereins Bayreuth, das Eisstadion, das Sportzentrum sowie die Oberfrankenhalle und das Zentrum sind darin mit ihren Energieverbräuchen erfasst.

Die Stadt Bayreuth betreibt bereits seit Jahren ein gezieltes Energiedatenmanagement, das als Grundlage für bauliche Maßnahmen zur Optimierung des Wärmeschutzes und zur Reduzierung des Stromverbrauchs in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen dient. Die gesammelten Daten dienen als Grundlage für Sanierungsmaßnahmen. So können bei den Verbrauchszahlen für Wärme, Strom und Wasser deutliche Einsparungen erzielt werden, was nicht nur den kommunalen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt schont.