Elternbefragung zur Schulkinderbetreuung

Im Zusammenhang mit der künftigen Ausrichtung der Schulkinderbetreuung an der Lerchenbühlschule führt das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration zurzeit eine Elternbefragung durch. Daran können alle Eltern teilnehmen, deren Kinder im Zeitraum von 2010 bis 2018 geboren und im Sprengel der Lerchenbühlschule gemeldet sind. Diese Familien wurden von der Stadt Bayreuth am 20. März angeschrieben und informiert. Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration weist darauf hin, dass die berechtigten Eltern noch bis einschließlich Sonntag, 15. April, an der Online-Befragung teilnehmen können.