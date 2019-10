Aus noch ungeklärter Ursache brach am Mittwochnachmittag in einem Einfamilienhaus in Elbersberg/Pottenstein ein Brand aus. Dies teilt die Polizei mit.

Von den Hausbewohnern war zu diesem Zeitpunkt niemand im Haus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.