Typisierungsaktion für an Blutkrebs erkrankten Philipp aus Betzenstein-Eichenstruth (Kreis Bayreuth): Die erschütternde Diagnose kam für die Eltern völlig unerwartet. Nach 14 Tagen Fieber mit der Erstdiagnose Mandelentzündung stellte sich im April heraus, was dem einjährigen Philipp wirklich fehlte: Er litt an einer "akuten myeloischen Leukämie" (AML). Für die Eltern war damit klar: "Es wird nichts mehr so sein wie es war!"

In einem offenen Brief an die Eltern des Michaeliskindergartens in Betzenstein berichten die Eltern von ihren aufwühlenden Erlebnissen: Philipp hatte die Käfergruppe im Kindergarten besucht. Jetzt ist er in der Kinder-Onkologie in Erlangen in Behandlung. Direkt einen Tag nach der Einweisung begann die Chemo-Therapie für den Einjährigen. Um einen möglichen Lebensretter für Philipp zu finden, findet eine Typisierungsaktion in Betzenstein statt.

Typisierungsaktion für krebskrankes Kind

Termin: Sonntag, den 14. Juli 2019, von 10:30 Uhr bis 16 Uhr.

Ort: Schulstraße 3, 91282 Betzenstein.

Die Registrierung als Spender ist absolut schmerzlos: Mithilfe eines Wattestäbchens kann sich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren typisieren lassen.

Schirmherr der Aktion ist Betzensteins Bürgermeister Claus Meyer. Aktuell sucht er noch 40 Helfer, die die Typisierungsaktion unterstützen, erklärt er gegenüber inFranken.de. Von 10 Uhr bis etwa 16.30 Uhr erfassen die Helfer Daten der Spender und unterstützen bei der Typisierung. Engagierte Menschen können sie hier registrieren.

Chemo-Therapie zeigt ersten Erfolg

Die Chemo-Therapie ist mit sehr vielen Nebenwirkungen verbunden, erklären Philipps Eltern. Sie zeige aber bereits Wirkung. Aktuell sei er damit noch nicht auf eine Spende angewiesen. "Dennoch kein Grund sich auszuruhen", erläutern sie. "Denn wie wir in den vergangenen Wochen gelernt haben, kann sich die Prognose schnell ändern."

